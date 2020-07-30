ERZURUM Süslenen gelin koçları yola çıktı

Süslenen gelin koçları yola çıktı

KURBAN Bayramı öncesi Doğu Anadolu bölgesinde nişanlı gelin adaylarına gönderilen 'gelin koçu' geleneği devam ediyor. Birbirinden rengarenk süslenen koçlar, alnına altın takılarak gelinlerin evlerine gönderiliyor.

KOÇ VE BİLEZİK 10 BİN LİRAYA MAL OLDU Nişanlı damat adayının evinin önünde veya götürüldüğü çiçekçide süslenen kurbanlık koçun alnına ise altın bilezik veya cumhuriyet altın takılıyor. Kurbanlık koç bayramdan önce nişanlı gelin adayının evine, damat adayı veya yakınları tarafından götürülüp teslim ediliyor. Erzurum'un merkez Yakutiye İlçesi'nde oturan beden eğitimi öğretmeni Burak Akbaş pazardan 3500 liraya aldığı koçu yakınları ile birlikte süsletmek için çiçekçiye götürdü. Alnına bilezik taktığı koçu otomobile bindirerek gelin adayının evine doğru yola çıkan Akbaş, "Gelin koçu geleneğini sürdürüyoruz. Memleketimizde yıllardır bayramlarda nişanlı kızlara gelin gibi süslenen kurbanlık koç götürülür. Ben de 9 ay önce nişanlandığım Melike Tortumlu'ya aldığım koçu süsleyip, alnına da altın bilezik takarak götürüp teslim etti" diye konuştu.

'GÜNDE 2-3 KOÇ SÜSLÜYORUZ'

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da çiçeklerin koç mesaisi başladı. Bir koçu 50 liraya süslediklerini belirten çiçekçi Muzaffer Hararlı, "Her bayram oyduğu gibi bu bayramda koçları süslemeye başladık. Kurban bayramına kadar günde 2-3 koç getirilir. Onları damat ve yakınlarının isteği üzerine süslüyoruz. Özelikle şehrimize gelenler koç süslemesini merakla izliyorlar ve cep telefonu ile kameraya alıyorlar" dedi.