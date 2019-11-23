Haberler » Güncel » Erzurum taklacı güvercinler yarıştırıldı - Haber

Erzurum taklacı güvercinler yarıştırıldı

Taklacı güvercinler yarıştırıldıErzurum'da güvercin sevdalılarının bir araya gelerek düzenlediği Palandöken Oyun Kuşu Festivali'nde dereceye giren kuşların sahiplerine para ödülü ve kupa verildi.

23.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:12
Taklacı güvercinler yarıştırıldı
'da güvercin sevdalılarının bir araya gelerek düzenlediği Oyun Kuşu Festivali'nde dereceye giren kuşların sahiplerine para ödülü ve kupa verildi. Hava Kuşu Yarışması'nda attığı takla, kalkışı ve inişi ile herkesi etkileyen 'Şampiyon' isimli güvercin birinci seçilirken, sahibi Barış Engin (27) ise 7 bin 500 TL ödül kazandı.
Erzurum'da düzenlenen 'Hava Kuşu Yarışması'nda 160 güvercin, 6 kişiden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Kurul, güvercinlerin en güzel kalkış ve iniş ile havada taklalar atarak oynamalarını dikkate aldı. Yarışmada, Barış Engin'in 'Şampiyon' adlı güvercini birinci olurken, Akın Güler'in, 'Aşkım' adlı güvercini ikinci, Emrullah Bayrak'ın 'Yıldız' isimli güvercini ise üçüncü oldu. Dereceye girenlerin para ödülleri ve madalyaları bir düğün salonunda düzenlenen törenle verildi.
Palandöken Oyun Kuşu Federasyon Başkanı Kadir Velioğlu, güvercinlerin Erzurum semalarında uçurularak değerlendirildiğini belirtti. Yaklaşık 2 ay süren yarışmada, güvercinlerin güzel kalkış ve iniş yapmalarının yanı sıra havada süzülmelerinin de değerlendirildiğini vurgulayan Velioğlu, Birinciye kupaları ile birlikte 7 bin 500, ikinciye 4 bin 300 ve üçüncüye 2 bin 800 lira verdik. Amacımız; Erzurum'daki güvercin sevenleri bir araya getirmek ve bu tür yarışmaları yaygınlaştırmak. Erzurum, ilçe ve köylerinde güvercin besleyen binlerce kişi var. Bir kuşun kupa alması, o kuşun fiyatını ikiye katlıyor ve bunlar da kimliğine yazılıyor. Şehrimizde 20 binin üzerinde güvercin bulunmakta diye konuştu.
Yarışmanın birincisi 'Şampiyon'un sahibi Barış Engin ise, çocukluktan itibaren güvercin beslediğini belirterek, Bu sevda anlatılmaz yaşanır. Güvercinlerin ailemizden bir farkı yok. Onlardan yavrular alıp, büyütüyoruz. Sonra bu yavruları eğitiyoruz. Kazandığım para ödülünü güvercinlerim için harcayacağım. Üç yıldır bu yarışmaya katılıyorum. Şampiyon isimli güvercinimle ilk kez bu yıl şampiyon oldum. Çok mutluyum dedi.
Tören sonunda güvercin sevenler pasta kesip, müzik eşliğinde oyunlar oynadı.
Erzurum taklacı güvercinler yarıştırıldı

Palandöken, Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:26 Taksim'de öğretmenlerden 'şiddete dur de' eylemi
14:25 Amatör boksör, muşta ve demir sopayla dövülerek öldürülmüş
14:25 Ekmeğin her türü Ankaralıların beğenisine sunuldu
14:25 Emine erdoğan, geleceği yazan kadınlar ödül töreni'ne katıldı
14:25 Kan verip can kurtarmayı 17 yıldır sürdürüyor
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 14:27:04