ERZURUM Tarlasını sürdüğü traktörün arkasındaki pulluğa 5 bin yıllık tarih takıldı

Tarlasını sürdüğü traktörün arkasındaki pulluğa 5 bin yıllık tarih takıldı Erzurum
'un merkez Aziziye
ilçesine bağlı Söğütlü
köyünde tarlasını süren Mesut Küçük'ün kullandığı traktörün arkasındaki pulluğu tarihi eser takıldı. Küçük, bulduğu iki çömlek, kutsal olarak tabir edilen ocak, bir adet ağırlık ve iki adet çömlek parçasını müze müdürlüğüne götürüp teslim etti. Müzede yapılan incelemede eserlerin 5 bin yıllık olduğu belirlendi.
ÖDÜL VERİLECEK
Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç
'in tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazılara yönelik başlattığı mücadele meyvelerini vermeye başladı. İl, ilçe, köy ve mezralarda yaşayanlarla sürekli toplantılar düzenleyen Müze Müdürü Genç, kültürel varlıkların korunması yönünde vatandaşları bilgilendirip çeşitli eğitimler veriyor. Bu eğitimlerden birinin de verildiği Söğütlü köyünde çiftçilik yapan evli ve 4 çocuk babası Mesut Küçük (50) traktörle tarlasını sürerken pulluk taşa takıldı. Traktörden inip, taşı çıkaran Genç, iki çömlek, taş ocak, bir adet ağırlık ve iki adet çömlek parçası buldu. Bunları evine götüren Genç, müze müdürünün düzenlemiş olduğu toplantıda konuşulanlar aklına geldi ve Aziziye Belediyesi Taş Eserleri Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk ile görüştü. Türk'ün yönlendirmesi sonucu Mesut Küçük tarihi eserlerle birlikte müze müdürlüğüne gitti. Eserleri Müze Müdürü Hüsnü Genç'e teslim eden Küçük, Tarlamı sürerken bunları buldum. Eserleri evime götürdüm. Sizin köyümüze gelip anlattıklarınız aklıma geldi. Ama yinede içimde 'tutuklanır mıyım ' diye korku vardı. Durumu köyleri gezen ve bizim köye de sık sık gelen Aziziye Belediyesi Taş Eserleri Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk'e anlattım. O da beni hemen müzeye gönderdi. İyi ki de buraya gelmişim. Eserler için bana ödülde verileceği söylendi diye konuştu
ÜLKEMİZİN KANAYAN YARASI
Kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığının ülkemizin kanayan yaralarından biri olduğunu söyleyen Müze Müdürü Hüsnü Genç, Mesut Küçük'ün örnek bir davranış sergilediğini söyledi. İl, ilçe ve köylerde, Kültürel Mirasın Korunması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması konusunda sürekli toplantılar düzenlediklerini ifade eden Genç, bunun meyvesini vermeyi görmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Türkiye
'deki çok değerli eserlerin yurt dışına kaçırılarak hem prestij kaybettiğini hem de bu eserlerin yurdumuza dönüşünü sağlamak için yoğun emek ve masraflar yapıldığını vurgulayan Genç, Tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazılarla yoğun olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Merkez
, ilçe ve köylere gidip muhtarlar eşliğinde halkı tarihi eserler konusunda uyarıp seminerler düzenliyoruz. Çünkü bu işlerle uğraşmayanlar tarihi eserleri bulunca panik yapıyor ve ortaya istenmeyen sonuçlar çıkıyor. Artık bu eğitimlerimiz sonucu vatandaşlar buldukları eserleri getirip müzelere teslim ediyor dedi.
5 BİN YILLIK
Hüsnü Genç'in tarlasını sürerken bulduğu eserlerin yaklaşık 5 bin yıl olduğunu vurgulayan Genç, Bize teslim edilen 6 parça eser Milattan Önce 4000 sonları ile 3000 başları arasına tarihlenen ve günümüzden yaklaşık beş bin yıl öncesine tarihlenen en yoğun şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu
'da özellikle de Erzurum ve çevresinde rastlanan ülkemizde Karaz (Kura-Aras) Kültürü olarak bilinen kültüre ait. Bu eserlerin 2 adeti günlük yaşantıda kullanılan çömlek, bir tanesi ise dini ritüellerde kullanılan ve bu kültür için önem atfeden kutsal ocak. Bir adet ağırlık ve iki adet çömlek parçasıdır diye konuştu.
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Kaynak: DHA