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ERZURUM Tavukları vaşak tarafından telef edilen kadının zararını, doğaseverler karşıladı

Tavukları vaşak tarafından telef edilen kadının zararını, doğaseverler karşıladıERZURUM'da vaşağın 19 tavuğunu telef ettiği Mümine Vural'ın zararı, doğaseverler tarafından karşılandı.

14.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:21
Tavukları vaşak tarafından telef edilen kadının zararını, doğaseverler karşıladı
ERZURUM'da vaşağın 19 tavuğunu telef ettiği Mümine Vural'ın zararı, doğaseverler tarafından karşılandı. Doğaseverler, aralarında topladıkları 2 bin TL'yi Vural'a gönderdi.
Oltu ilçesi Kısıkdere Mahallesi'nde oturan Mümine Vural'ın 19 tavuğunu telef eden vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerince uyutularak yakalandı. Basında çıkan haberlerin ardından doğaseverler, Mümine Vural'ın zararının karşılanması için harekete geçti. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Ergün Bacak, sosyal medyadan yaptığı çağrı sonrası doğaseverlerden yaklaşık 2 bin lira topladı. Toplanan para, Mümine Vural'a gönderildi.
Ahıra giren vaşağın öldürülmeyip, DKMP ekiplerine haber verilerek canlı yakalanması ve sağlıklı bir şekilde yeniden doğaya bırakılması nedeniyle teşekkür eden Ergün Bacak, 'Sağ olanlar öldürmemişler vaşağı. DKMP ekipleri de uyuşturup tekrar sağlıklı bir şekilde doğaya salmış. Teyzemizin bütün tavuklarının öldürülmesi çok zor. İster istemez bu durumda yaban hayvanlarına karşı tepki alınabilir. Vaşak o an için kurtuldu, doğaya salındı. Peki tekrar benzer bir durum olur da başka bir vaşak, ayı tekrar kümese girerse onun kadar şanslı olmayabilir" dedi.
Vural'ın, 'Benim zararımı kim karşılayacak' diye sitemi olduğunu belirten Ergün Bacak, "Her şeyi devletten beklememek gerektiğinden doğaseverlere bir duyuru yaptık. Kısıkdere Mahallesi muhtarından teyzemizin üç çocuğu ve maddi durumunun da kötü olduğunu öğrendik. Tavukların yumurtasını satarak geçimini sağlıyormuş. Arkadaşlarımız arasında 2 bin TL topladık ve bugün itibarıyla teyzemize gönderdik. Hem insanların doğaya karşı bir düşmanlığı olmadı, hem de teyzemizin mağduriyeti giderilmiş oldu. 20 tavuk yerine 40-50 tavuk alabilecek parası da oldu" diye konuştu.
Bu tür durumlarda genelde kümese giren yaban hayvanlarının öldürüldüğüne dikkati çeken Bacak, 'Bu öldürülme olayları zaten azalan ve yok olan yaban hayatı için büyük bir tehlike. Böyle bir örnek Türkiye'de sık yaşanmıyor. Yabani hayvanların öldürülmeyip tekrar doğaya bırakılmasına çok güzel bir örnek ve devamında hayvan sahiplerinin desteklenmesi ve sahiplenmesi Türkiye'de çok önemli bir olay" ifadelerini kullandı.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-
ERZURUM Tavukları vaşak tarafından telef edilen kadının zararını, doğaseverler karşıladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yaban, Güncel
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