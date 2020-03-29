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Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde online sınavlar başladı

Erzurum Teknik Üniversitesi; 2019 yılında Blackboard Öğrenme Yönetim Sistemi (Learning Management Systems-LMS), 2020 yılının ilk aylarında ise, Fen Bilimleri Enstitüsü Online Sınav Salonunu açarak dijital dönüşüm kapsamında önemli adımlar attı.

29.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:17
Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde online sınavlar başladı
Erzurum Teknik Üniversitesi; 2019 yılında Blackboard Öğrenme Yönetim Sistemi (Learning Management Systems-LMS), 2020 yılının ilk aylarında ise, Fen Bilimleri Enstitüsü Online Sınav Salonunu açarak dijital dönüşüm kapsamında önemli adımlar attı.

Ülkemizin de içinde bulunduğu pandemik salgın neticesinde online eğitime geçiş yapan ETÜ'de tüm lisansüstü derslerin yanında yeterlik sınavları, tez izleme komitesi ve tez savunma sınavları da eşzamanlı (senkron) olarak gerçekleştirilmeye başlandı. 26.03.2020 tarihinde ilk online doktora yeterlik sınavı, 27.03.2020 tarihinde ise ilk online tez savunma sınavı başarı ile gerçekleştirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Dijital Dönüşüm, Güncel

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