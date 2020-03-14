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Erzurum Teknik Üniversitesi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı dezenfekte edildi

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında, ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapıldı.

14.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:38
Erzurum Teknik Üniversitesi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı dezenfekte edildi
Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında, ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapıldı.
ETÜ'den yapılan açıklamada, üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından kampüs içindeki tüm bina ve derslikler ile idari binaların ilaçlanıp dezenfekte yapılmaya başladığı belirtildi.
Açıklamada, ilaçlama ve dezenfekte çalışmaların süreceği vurgulandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Erzurum, Güncel

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