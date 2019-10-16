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Erzurum Teknik Üniversitesinde madalya sevinci

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim gören Tunay Şimşek Ankara'da düzenlenen Short Track Başkent Kupası'nda, Overall'de Türkiye Birincisi ve Mix Erkeklerde Türkiye İkincisi oldu.

16.10.2019 10:02Erzurum Teknik Üniversitesinde madalya sevinci
Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim gören Tunay Şimşek Ankara'da düzenlenen Short Track Başkent Kupası'nda, Overall'de Türkiye Birincisi ve Mix Erkeklerde Türkiye İkincisi oldu.

Erzurum Teknik Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesinde madalya sevinci yaşanıyor. 12-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Short Track Başkent Kupası'nda Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Tunay Şimşek Overall'de Türkiye Birincisi ve Mix Erkeklerde Türkiye İkincisi oldu.

Ayrıca Macaristan'ın Badapeşte şehrinde 20-22 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen ISU Challage Series Turnuvasında ise 500 metrede dördüncü, 1000 metrede birinci, 1500 metrede İkinci ve Overall'de birinci oldu. - ERZURUM

Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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