ERZURUM Terörist infazı itiraf etti

Terörist infazı itiraf etti Erzurum 'un Karayazı ilçesinde, arazide terk edilmiş aracın içinde cansız bedenleri bulunan AK Parti Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük (63) ile yeğeni Ahmet Küçük'ü (30) şehit eden terörist sağ olarak ele geçirildi. Erzurum Valisi Okay Memiş, teröristin suçunu itiraf ettiğini söyledi.Karayazı'ya bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleri arasındaki arazide, 18 Haziran günü terk edilmiş aracın içinde 2 kişinin hareketsiz olduğunu görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçtakilerin silahla başlarından vurulduğu tespit edildi. Jandarmanın araştırması sonucu cesetlerin, Turnagöl Mahallesi'nin eski muhtarı olan, AK Parti Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'e olduğu belirlendi. Amca- yeğenin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Amca-yeğen otopsi sonrası Turnagöl Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün teröristler tarafından şehit edildiği ortaya çıktı.İçişleri Bakanlığı tarafında yapılan yazılı açıklamada, Erzurum'da terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalandığı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirtildi.Bugün canlı olarak ele geçirilen teröristle ilgili bir basın açıklaması düzenleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, bir aydır gece- gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Başarılı bir operasyonla teröristi sağ olarak ele geçirdiklerini vurgulayan Memiş şunları söylediGeçtiğimiz haftalarda maalesef AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük hayatını kaybetmişti. Yaptığımız istihbari çalışmalar sonucunda bu eylemi gerçekleştirenlerin terör örgütü mensupları olduğunu belirledik. Bunun üzerine o olayın gerçekleştiğinden itibaren neredeyse her gün geceli- gündüzlü hem istihbari hem de operasyonel çalışmalarmız neticesinde bugün jandarma, emniyet ve diğer istihbari birimlerimizle beraber Horasan'ın Yukarı Tahir Hoca köyünde yaptığımız operayonla 'Şevger' kod adlı Muhammed Fadullah Kamış adlı terörist sağ olarak ele geçirildi. İlk sorgusunda Savcı Küçük ve Ahmet Küçük cinayetini kabul etti. Operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar devam ediyor. Onları da tek tek ele geçireceğiz. Çünkü bu konuda devletimiz çok kararlı. Teröristi yakalarken çatışma olmadı. Çünkü bulunduğu yeri çok iyi bir şekilde sarmıştık. Jandarma, Özel Hareket birlik ve timleri kaçacak delik bırakmamıştı. Teröristin üzerinden bir tabanca 2 adet el bombası 4 adet M16 şarjörü çıktı.Vali Okay Memiş, gelişen olaylarla ilgili basın açıkamaları yaparak kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.