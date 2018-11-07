07 Kasım 2018, 18:07
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 49,95 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 49,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG21,7529,0026,70ESKA
Et BüyükbaşKG28,6549,9532,36ESKS
Kaşar PeynirKG21,0021,0021,00HTS
Yağlı PeynirKG9,5013,5012,32HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış Et ve Süt Kurumu,Erzurum
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:07