Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 49,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|21,75
|29,00
|26,70
|ESKA
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|49,95
|32,36
|ESKS
|Kaşar Peynir
|KG
|21,00
|21,00
|21,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|9,50
|13,50
|12,32
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKA: Et ve Süt Kurumu
Alış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Et ve Süt Kurumu,Erzurum
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:07