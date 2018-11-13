Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|29,50
|29,50
|29,50
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|25,50
|40,00
|29,41
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|21,00
|21,00
|21,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|13,50
|13,50
|13,50
|HTS
|Patates
|KG
|0,95
|0,95
|0,95
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı