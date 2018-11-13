13 Kasım 2018, 17:16
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 40 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG29,5029,5029,50HMS
Et BüyükbaşKG 25,50 40,00 29,41 HTS
Kaşar PeyniriKG21,0021,0021,00HTS
Yağlı PeynirKG13,5013,5013,50HTS
PatatesKG 0,95 0,95 0,95 HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı
13 Kasım 2018 Salı 17:16