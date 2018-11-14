14 Kasım 2018, 16:17
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75-49,95 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75-49,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG28,6549,9533,94ESKS
Et BüyükbaşKG 21,7535,0422,69HTS
Et KüçükbaşKG 31,8132,00 31,98 ESKS
TereyağıKG32,0032,0032,00HTS
KavurmaKG 33,70 65,00 34,25 ESKS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:17