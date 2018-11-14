Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75-49,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|49,95
|33,94
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|21,75
|35,04
|22,69
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|31,81
|32,00
|31,98
|ESKS
|Tereyağı
|KG
|32,00
|32,00
|32,00
|HTS
|Kavurma
|KG
|33,70
|65,00
|34,25
|ESKS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:17