15 Kasım 2018, 16:40
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1-2,50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1-2,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
PatatesKG1,001,001,00HMS
PatatesKG 2,502,502,50HTS
Kuru SoğanKG 2,402,402,40HTS
Yağlı PeynirKG12,2512,2712,26HTS
BuğdayKG 0,900,900,90HMS
YumurtaADET 0,37 0,37 0,37 HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı

HTS: Hazır Tüccar Satışı Erzurum
15 Kasım 2018 Perşembe 16:40