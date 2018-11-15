Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1-2,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|KG
|1,00
|1,00
|1,00
|HMS
|Patates
|KG
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|2,40
|2,40
|2,40
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|12,25
|12,27
|12,26
|HTS
|Buğday
|KG
|0,90
|0,90
|0,90
|HMS
|Yumurta
|ADET
|0,37
|0,37
|0,37
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Erzurum
15 Kasım 2018 Perşembe 16:40