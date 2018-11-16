16 Kasım 2018, 16:38
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28 ila 64,36 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28 ila 64,36 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG30,0530,3030,17HMS
Et BüyükbaşKG 28,0064,3629,76HTS
Et KüçükbaşKG 35,6450,0037,07HTS
İnek SütüKG 1,80 1,80 1,80 HMS
YumurtaADET0,300,420,39HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı

HTS: Hazır Tüccar Satışı Erzurum
16 Kasım 2018 Cuma 16:38