Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28 ila 64,36 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|30,05
|30,30
|30,17
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|28,00
|64,36
|29,76
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|35,64
|50,00
|37,07
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,80
|1,80
|1,80
|HMS
|Yumurta
|ADET
|0,30
|0,42
|0,39
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Erzurum