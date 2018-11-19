Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22 ila 47,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|47,50
|41,49
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|22,00
|25,00
|24,17
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|32,00
| 32,00
| 32,00
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|35,00
|33,14
|HMS
|Civil Peynir
|KG
|9,26
|14,28
|11,87
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu
Satış
Et ve Süt Kurumu,Erzurum
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:53