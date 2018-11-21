Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogram fiyatı 22 ila 43 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| BİRİM
| EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
| ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
| Et Büyükbaş
|KG
|22,00
|23,00
|22,09
|HMS
| Et Büyükbaş
|KG
|28,00
|43,00
|30,11
|HTS
| Yağlı Peynir
|KG
|12,65
|22,00
|21,62
|HTS
| Yumurta
|Adet
|0,37
|0,50
|0,47
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Erzurum
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:49