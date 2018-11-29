Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26-64,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,43
|64,95
|39,38
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|26,00
|30,00
|29,26
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|38,50
|39,50
|38,90
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|20,00
|20,00
|20,00
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu
Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Et ve Süt Kurumu,Erzurum
29 Kasım 2018 Perşembe 15:16