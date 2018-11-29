29 Kasım 2018, 15:16
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26-64,95 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26-64,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG31,43 64,95 39,38 ESKS
Et Büyükbaş KG26,00 30,00 29,26 HMS
Et Büyükbaş KG38,5039,50 38,90 HTS
Kaşar PeyniriKG20,0020,0020,00HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı Et ve Süt Kurumu,Erzurum
29 Kasım 2018 Perşembe 15:16