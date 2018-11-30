30 Kasım 2018, 16:42
»»

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 50 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 50 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG21,7529,0028,03ESKA
Et Büyükbaş KG29,4450,0030,12HTS
Kaşar Peyniri

KG 30,00

30,00 30,00HTS
Yağlı PeynirKG 17,00 20,00 19,88HTS
Lor PeyniriKG 4,00 4,00 4,00 HTS
PatatesKG0,802,000,82HMS
TereyağıKG 26,00 32,00 26,54 HTS
ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış Et ve Süt Kurumu,Erzurum
30 Kasım 2018 Cuma 16:42