Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 50 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|21,75
|29,00
|28,03
|ESKA
|Et Büyükbaş
|KG
|29,44
|50,00
|30,12
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
| 30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|17,00
|20,00
|19,88
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|4,00
|4,00
|4,00
|HTS
|Patates
|KG
|0,80
|2,00
|0,82
|HMS
|Tereyağı
|KG
|26,00
|32,00
|26,54
|HTS
ESKA: Et ve Süt Kurumu
Alış
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Et ve Süt Kurumu,Erzurum