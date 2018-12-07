Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,10 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|33,10
|33,10
|33,10
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|24,00
|29,00
|27,00
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|14,00
|22,50
|18,25
|HTS
|Yağlı Peyniri
|KG
|11,50
|34,00
|25,56
|HTS
|Petek Bal
|KG
|16,00
|16,00
|16,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Erzurum
07 Aralık 2018 Cuma 17:14