07 Aralık 2018, 17:14
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,10 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,10 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG33,1033,1033,10HTS
Kaşar PeyniriKG24,0029,0027,00HTS
Civil PeyniriKG14,0022,5018,25HTS
Yağlı PeyniriKG11,5034,0025,56HTS
Petek BalKG 16,00 16,00 16,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı Erzurum
07 Aralık 2018 Cuma 17:14