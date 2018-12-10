Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 27 ila 38 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|27,00
|27,00
|27,00
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|34,00
|38,00
|36,30
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|18,52
|20,00
|18,72
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|6,00
|6,00
|6,00
|HTS
|Yağlı Peyniri
|KG
|9,20
|13,00
|10,54
|HTS
|Tereyağı
|KG
|25,00
|29,00
|25,97
|HTS
|Patates
|KG
|1,10
|1,10
|1,10
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Erzurum
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:07