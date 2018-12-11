11 Aralık 2018, 15:16
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,26-49,95 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,26-49,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG28,6549,9537,96ESKS
Et BüyükbaşKG 24,2638,0030,31HTS
Et KüçükbaşKG 32,00 32,00 32,00 ESKS
Kaşar PeyniriKG17,9028,0023,22HTS
Civil PeynirKG15,6524,0016,25HTS
Yağlı PeynirKG9,2015,5012,37HTS
TereyağıKG 29,4033,5032,12HTS
PatatesKG 1,181,181,18HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
11 Aralık 2018 Salı 15:16