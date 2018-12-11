Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,26-49,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|49,95
|37,96
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|24,26
|38,00
|30,31
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|32,00
|32,00
|32,00
|ESKS
|Kaşar Peyniri
|KG
|17,90
|28,00
|23,22
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|15,65
|24,00
|16,25
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|9,20
|15,50
|12,37
|HTS
|Tereyağı
|KG
|29,40
|33,50
|32,12
|HTS
|Patates
|KG
|1,18
|1,18
|1,18
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu
Satış
11 Aralık 2018 Salı 15:16