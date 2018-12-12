Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,00 ila 2,20 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|KG
|1,00
|1,60
|1,30
|HMS
|Patates
|KG
|1,50
|2,20
|1,70
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|21,50
|21,50
|21,50
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|13,85
|13,85
|13,85
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|10,50
|10,50
|10,50
|HTS
|Tereyağı
|KG
|21,00
|26,50
|23,50
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|1,00
|1,50
|1,22
|HTS
|Yumurta
|ADET
|0,35
|0,35
|0,35
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Erzurum
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:42