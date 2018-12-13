13 Aralık 2018, 17:09
»»

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 ila 49,95 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 ila 49,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG31,43 49,9537,25ESKS
Et BüyükbaşKG24,00 29,00 24,93HMS
Et KüçükbaşKG32,0032,0032,00ESKS
Kaşar PeyniriKG17,5920,8819,54HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış
13 Aralık 2018 Perşembe 17:09