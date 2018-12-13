Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 ila 49,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,43
|49,95
|37,25
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|24,00
|29,00
|24,93
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|32,00
|32,00
|32,00
|ESKS
|Kaşar Peyniri
|KG
|17,59
|20,88
|19,54
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
13 Aralık 2018 Perşembe 17:09