22 Şubat 2019, 18:49
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 31 ila 41 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 31 ila 41 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 24,24

30,0026,59HMS
Et Küçükbaş

KG 31,00

31,00 31,00 HMS
Et Küçükbaş KG 32,00

41,0037,02HTS
Kaşar PeyniriKG 24,44

24,44 24,44 HTS
Civil PeyniriKG 16,67

16,67 16,67 HTS
Yağlı PeynirKG12,58 14,0012,71HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA