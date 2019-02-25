Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 57,14 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|25,00
|30,00
|26,37
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|29,99
|57,14
|36,34
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
| 30,00
|30.00
|30.00
|HMS
|Kaşar Peyniri
|KG
|31.00
|31.00
|31.00
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1.00
|1.80
|1.12
|HMS
|Lor Peynir
|KG
|6.00
|8.33
|8.22
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Erzurum, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA