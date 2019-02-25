25 Şubat 2019, 17:48
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 57,14 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 57,14 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 25,0030,0026,37HMS
Et Büyükbaş

KG 29,9957,14 36,34 HTS
Et Küçükbaş KG 30,00

30.0030.00HMS
Kaşar PeyniriKG 31.0031.0031.00HTS
İnek SütüKG 1.001.80 1.12 HMS
Lor PeynirKG6.008.338.22HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış Erzurum, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA