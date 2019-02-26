Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65 ila 64,95 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|64,95
|41,95
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
| 33,00
|33.00
|33.00
|ESKS
|Kuru Soğan
|KG
|4,25
|4,25
|4,25
|HMS
|Kuru Soğan
|KG
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
|Patates
|KG
|0,80
|3,30
|2,70
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu
Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Erzurum, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA