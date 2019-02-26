26 Şubat 2019, 19:02
»»

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65 ila 64,95 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65 ila 64,95 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 28,6564,9541,95ESKS
Et Büyükbaş

KG 30,0030,0030,00HTS
Et Küçükbaş KG 33,00

33.0033.00ESKS
Kuru SoğanKG 4,254,254,25HMS
Kuru SoğanKG 2,502,502,50HTS
PatatesKG0,803,302,70HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış Erzurum, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA