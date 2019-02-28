Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,50 ila 34,00 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,50
|34,00
|29,53
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|25,50
|31,00
|29,17
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|10,00
|16,00
|10,16
|HTS
|Patates
|KG
|3,00
|3,00
|3,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Erzurum, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA