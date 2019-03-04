04 Mart 2019, 16:34
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,49 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,49 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 43,0044,0043,49HTS
Kaşar PeyniriKG 20,0031,0024,43HTS
Lor PeynirKG 5,40

11.007,27HTS
Yağlı PeynirKG 11,6718,0014,82HTS
TereyağKG 23,0035,0029,04HTS
PatatesKG2,003,002,54HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış Ekonomi
Kaynak: AA