Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,49 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|43,00
|44,00
|43,49
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|20,00
|31,00
|24,43
|HTS
|Lor Peynir
|KG
| 5,40
|11.00
|7,27
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|11,67
|18,00
|14,82
|HTS
|Tereyağ
|KG
|23,00
|35,00
|29,04
|HTS
|Patates
|KG
|2,00
|3,00
|2,54
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
Ekonomi
Kaynak: AA