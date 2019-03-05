Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28 ila 69 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|69,00
|38,13
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|ESKS
|Kuru soğan
|KG
|1,50
|4,90
|3,05
|HTS
|Tereyağı
|KG
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Patates
|KG
|1,00
|3,90
|2,39
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış:
HTS: Hazır Tüccar Satış
Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA