Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 32 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|25,50
|32,00
|28,84
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|8,00
|12,00
|10,22
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|21,00
|21,00
|21,00
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|3,00
|3,00
|3,00
|HTS
|Yağlı Peyniri
|KG
|14,00
|14,00
|14,00
|HTS
|Süzme Bal
|KG
|18,00
|18,00
|18,00
|HTS
|Patates
|KG
|3,50
|3,50
|3,50
|HMS
|Kuru Soğan
|KG
|3,00
|3,00
|3,00
|HMS
|Tereyağı
|KG
|27,00
|27,00
|27,00
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış:
HTS: Hazır Tüccar Satış
Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA