Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ila 52 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|20,00
|52,00
|20,34
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|31,81
|33,00
|32,05
|ESKS
|Kavurma
|KG
|33,70
|73,00
|36,22
|ESKS
|Tavuk Eti
|KG
|9,98
|13,00
|10,45
|ESKS
|İnek Sütü
|KG
|1,50
|1,50
|1,50
|HMS
|Süzme Bal
|KG
|13,00
|14,00
|13,50
|HTS
|Patates
|KG
|2,40
|2,40
|2,40
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA