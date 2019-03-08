08 Mart 2019, 13:36
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,50-53,65 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,50-53,65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 31,50 53,65

39,49 ESKS
Et BüyükbaşKG 38,00

38,00 38,00

HTS
Et KüçükbaşKG 33,00

33,00 33,00 ESKS
Kaşar PeyniriKG 20,58

20,58 20,58 HTS
KavurmaKG 33,70

73,00 35,85 ESKS
TereyağıKG16,00 41,80 20,30 HTS
Süzme BalKG23,15

23,15 23,15 HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA