Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 31 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|25,50
|31,00
|28,34
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,80
|31,00
|28,34
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,90
|15,00
|14,93
|HTS
|Patates
|KG
|3,02
|3,02
|3,02
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|6,00
|6,00
|6,00
|HTS
|Tereyağ
|KG
|27,80
|35,00
|31,90
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
Ekonomi
Kaynak: AA