11 Mart 2019, 16:34
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 31 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 ila 31 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 25,5031,0028,34HTS
Kaşar PeyniriKG 23,8031,0028,34HTS
Yağlı PeynirKG14,9015,0014,93HTS
PatatesKG 3,023,023,02HTS
Kuru soğanKG 6,006,006,00HTS
TereyağKG27,8035,0031,90HTS


HTS: Hazır Tüccar Satış Ekonomi
Kaynak: AA