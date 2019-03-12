Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 25,50 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|23,50
|25,50
|23,94
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|21,30
|21,30
|21,30
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|11,00
|11,35
|11,09
|HTS
|Patates
|KG
|5,00
|5,00
|5,00
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,00
|1,00
|1,00
|HMS
|Tereyağı
|KG
|28,00
|28,75
|28,42
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Ekonomi
Kaynak: AA