12 Mart 2019, 17:24
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 25,50 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 25,50 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 23,5025,5023,94HTS
Kaşar PeyniriKG 21,3021,3021,30 HTS
Yağlı PeynirKG11,0011,3511,09HTS
PatatesKG 5,005,005,00HTS
İnek SütüKG 1,001,001,00HMS
TereyağıKG28,0028,7528,42HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış Ekonomi
Kaynak: AA