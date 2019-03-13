Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 69 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|69,00
|36,60
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|27,00
|27,00
|27,00
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|31,81
|33,00
|32,46
|ESKS
|Kavurma
|KG
|33,70
|33,70
|33,70
|ESKS
|Tavuk Eti
|KG
|9,02
|13,33
|11,32
|ESKS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA