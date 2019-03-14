14 Mart 2019, 14:15
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilosu 2,50 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilosu 2,50 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 25,00 25,0025,00HMS
Et BüyükbaşKG 29,00 29,00 29,00 HTS
Et KüçükbaşKG 34,00 34,00 34,00 HTS
Kaşar Peyniri KG 28,75 28,75 28,75 HTS
PatatesKG 2,50 2,50 2,50 HTS
İnek SütüKG 1,40 1,40 1,40 HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA