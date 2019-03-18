Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 33 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
| 33,00
| 33,00
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|29,00
|29,00
|29,00
| ESKS
|Kaşar Peynir
|KG
|31,00
|31,44
|31,13
|HTS
|Kavurma
|KG
|33,70
|73,00
|36,11
|ESKS
|Yağlı Peynir
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
|Patates
|KG
|2,50
|2,50
|2,50
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Ekonomi
Kaynak: AA