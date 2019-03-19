Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 2,32 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|32,00
| 32,00
| 32,00
|HTS
|Patates
|KG
|3,75
|3,75
|3,75
|HMS
|Kuru Soğan
|KG
|2,00
|2,50
|2,32
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|20,00
|26,29
|20,25
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|11,00
| 11,00
|11,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|11,67
|11,67
|11,67
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Ekonomi
Kaynak: AA