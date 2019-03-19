19 Mart 2019, 14:35
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 2,32 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 2,32 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG 32,00 32,00 32,00HTS
PatatesKG 3,753,75 3,75 HMS
Kuru SoğanKG 2,002,502,32HTS
Kaşar PeyniriKG 20,0026,2920,25HTS
Lor PeyniriKG 11,00 11,0011,00 HTS
Yağlı PeynirKG 11,67 11,67 11,67 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış Ekonomi
Kaynak: AA