20 Mart 2019, 15:17
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 30 ila 38,50 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 30 ila 38,50 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et KüçükbaşKG 37,50 38,50 37,58 HMS
Et BüyükbaşKG 30,00 40,00 33,53 HTS
Et KüçükbaşKG 30,00 30,00 30,00 HTS
Et BüyükbaşKG 22,00 30,00 29,54 HMS
Kaşar PeyniriKG 15,00 15,00 15,00 HTS
Yağlı PeynirKG 7,00 28,50 13,10 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA