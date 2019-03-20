Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 30 ila 38,50 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Küçükbaş
|KG
|37,50
| 38,50
| 37,58
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|30,00
|40,00
|33,53
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|30,00
| 30,00
|30,00
|HTS
|Et Büyükbaş
|KG
|22,00
| 30,00
|29,54
|HMS
|Kaşar Peyniri
|KG
|15,00
| 15,00
| 15,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|7,00
|28,50
|13,10
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA