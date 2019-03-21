Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 34 lira, en yüksek 37,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|34,00
| 37,50
| 34,23
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|15,02
| 16,03
|15,50
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|10,60
| 10,60
|10,60
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
| 7,75
| 8,33
| 7,77
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|5,44
|15,00
|12,57
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA