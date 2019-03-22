Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24,24 lira, en yüksek 69 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|69,00
|41,45
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|24,24
|29,80
|24,73
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|31,85
|48,15
|33,59
|ESKS
|Kaşar Peyniri
|KG
|22,80
|22,80
|22,80
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,00
|1,30
|1,05
|HMS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA