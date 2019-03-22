Erzurum Ticaret Borsası

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et Büyükbaş KG 28,65 69,00 41,45 ESKS Et Büyükbaş KG 24,24 29,80 24,73 HMS Et Küçükbaş KG 31,85 48,15 33,59 ESKS Kaşar Peyniri KG 22,80 22,80 22,80 HTS İnek Sütü KG 1,00 1,30 1,05 HMS

Kaynak: AA

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24,24 lira, en yüksek 69 liradan satıldı.ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ESKS: Et ve Süt Kurumu SatışHTS: Hazır Tüccar SatışıHMS: Hazır Müstahsil Satışı