22 Mart 2019, 15:29
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24,24 lira, en yüksek 69 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24,24 lira, en yüksek 69 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 28,65 69,0041,45ESKS
Et BüyükbaşKG 24,24 29,80 24,73 HMS
Et KüçükbaşKG 31,85 48,15 33,59 ESKS
Kaşar Peyniri KG 22,80 22,80 22,80 HTS
İnek SütüKG 1,00 1,30 1,05 HMS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA