Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 18 ila 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|27,72
|40,00
|31,86
|HTS
|Et Büyükbaş
|KG
|18,00
| 29,00
|23,65
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|32,00
|37,00
|32,87
|HMS
|Kaşar Peyniri
|KG
|18,00
|30,00
|21,57
|HMS
|Yağlı Peynir
|KG
|11,11
| 13,33
|11,50
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA