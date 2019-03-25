25 Mart 2019, 15:36
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 18 ila 40 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 18 ila 40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 27,72 40,00 31,86 HTS
Et BüyükbaşKG 18,00 29,00 23,65 HMS
Et KüçükbaşKG 32,00 37,00 32,87 HMS
Kaşar Peyniri KG 18,00 30,00 21,57 HMS
Yağlı PeynirKG 11,11 13,33 11,50 HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA