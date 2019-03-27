Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 2,50 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|52,00
|36,00
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|ESKS
|Kavurma
|KG
|33,70
| 33,70
| 33,70
|ESKS
|Patates
|KG
|2,20
|2,20
|2,20
|HMS
|Kuru Soğan
|KG
|2,50
|2,50
|2,50
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu
Satış
Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA