Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 34 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,00
|34,00
|29,86
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
| 34,00
| 34,00
| 34,00
|HMS
|İnek Sütü
|KG
|1,50
|1,50
|1,50
|HMS
|Civil Peyniri
|KG
|10,00
|13,00
|11,38
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA