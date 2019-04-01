Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,50 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|29,50
|29,50
|29,50
|HMS
|Kaşar Peyniri
|KG
|24,00
|31,22
| 24,64
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|18,04
| 18,04
| 18,04
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|13,50
|15,00
|13,80
|HTS
|Tereyağ
|KG
|30,02
|35,02
|34,21
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA