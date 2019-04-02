02 Nisan 2019, 13:38
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 69 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 69 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 21,7529,00 25,29 ESKA
Et BüyükbaşKG 28,65 69,00 40,07 ESKS
Et BüyükbaşKG34,00 34,00 34,00 HTS
Et KüçükbaşKG33,00 33,00 33,00 ESKS
Tavuk EtiKG10,37 13,33 12,27 ESKS


HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA