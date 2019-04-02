Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 69 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|21,75
|29,00
|25,29
|ESKA
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|69,00
| 40,07
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|34,00
| 34,00
| 34,00
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|ESKS
|Tavuk Eti
|KG
|10,37
|13,33
|12,27
|ESKS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
ESKS: Et ve Süt Kurumu
Satış
ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış
Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA