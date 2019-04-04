04 Nisan 2019, 13:57
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 - 49,95 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 - 49,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 28,65 49,95 38,67 ESKS
Et BüyükbaşKG 25,50 25,50 25,50 HTS
Et KüçükbaşKG31,81 31,81 31,81 ESKS
Kaşar PeynirKG25,00 25,00 25,00 HMS
TereyağıKG31,00 31,00 31,00 HTS


HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA