Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,50 - 49,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,65
|49,95
|38,67
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|25,50
|25,50
| 25,50
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|31,81
| 31,81
| 31,81
|ESKS
|Kaşar Peynir
|KG
|25,00
|25,00
|25,00
|HMS
|Tereyağı
|KG
|31,00
|31,00
|31,00
|HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA