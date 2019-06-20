Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,00 ila 31,80 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|23,00
|31,80
|30,88
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|35,00
|38,50
|37,90
|HMS
|Civil Peynir
|KG
|12,00
|13,00
|12,26
|HTS
|Patates
|KG
|1,24
|1,70
|1,43
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|2,20
|2,20
|2,20
|HMS
|Kuru Soğan
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HMS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış