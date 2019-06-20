20.06.2019 16:43
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,00 ila 31,80 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,00 ila 31,80 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 23,00 31,8030,88HMS
Et KüçükbaşKG 35,00 38,50 37,90 HMS
Civil PeynirKG 12,00 13,00 12,26 HTS
PatatesKG1,241,70 1,43 HTS
İnek SütüKG2,20 2,20 2,20HMS
Kuru SoğanKG2,00 2,00 2,00 HMS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA
Erzurum, Ekonomi

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