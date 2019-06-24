Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,97 ila 45,03 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|26,97
|45,03
|35,28
|HTS
|Kavurma
|KG
|70,03
|75,28
|72,83
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|24,00
|31,08
|30,52
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|10,75
|15,00
|14,02
|HTS
|Patates
|KG
|3,02
|3,02
|3,02
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|1,50
|2,00
|1,75
|HMS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış