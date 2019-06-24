24.06.2019 16:00
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,97 ila 45,03 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,97 ila 45,03 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG26,9745,0335,28HTS
KavurmaKG70,03
75,2872,83HTS
Kaşar PeyniriKG24,0031,0830,52HTS
Yağlı PeynirKG10,7515,0014,02HTS
PatatesKG3,023,023,02HTS
Kuru SoğanKG1,502,001,75HMS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA
Erzurum , Ekonomi

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