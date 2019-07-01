01.07.2019 15:10
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 35 ila 35,01 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 35 ila 35,01 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG35,0035,01
35,01HTS
Kaşar PeyniriKG23,80
25,0325,00HTS
Civil PeynirKG15,0015,0015,00HTS
Yağlı PeynirKG14,9014,90
14,90HTS
Kuru SoğanKG4,004,004,00HTS
PatatesKG3,753,753,75HMS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA
erzurum , ticaret , Ekonomi

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