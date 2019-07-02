02.07.2019 13:52
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30,21 ila 40 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30,21 ila 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG30,2140,00
37,11HTSG
KavurmaKG55,0055,0055,00HTSG
SucukKG37,5037,5037,50HTSG
Kaşar PeyniriKG24,0031,4429,96HTS
Yağlı PeyniriKG15,0015,0015,00HTS
TereyağıKG1,101,101,10HTS
PatatesKG3,023,023,02HTS
Kuru SoğanKG6,006,006,00HTS
Tavuk EtiKG7,0920,0010,38HTS
HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA
Erzurum , Ekonomi

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