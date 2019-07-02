Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30,21 ila 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|30,21
|40,00
|37,11
|HTSG
|Kavurma
|KG
|55,00
|55,00
|55,00
|HTSG
|Sucuk
|KG
|37,50
|37,50
|37,50
|HTSG
|Kaşar Peyniri
|KG
|24,00
|31,44
|29,96
|HTS
|Yağlı Peyniri
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
|Tereyağı
|KG
|1,10
|1,10
|1,10
|HTS
|Patates
|KG
|3,02
|3,02
|3,02
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|6,00
|6,00
|6,00
|HTS
|Tavuk Eti
|KG
|7,09
|20,00
|10,38
|HTS
HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç
HTS: Hazır Tüccar Satışı